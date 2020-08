ItaliaRimborso, nasce Odisseo Group per i rimborsi aerei

ItaliaRimborso lancia un nuovo progetto che ha l’obiettivo di consentire a chiunque di realizzare un proprio business nel settore dei rimborsi e risarcimenti a seguito di disservizi aerei.

Si tratta di Odisseo Group, servizio in forma dropshipping che punta creare una rete di affiliati che desiderino investire in questo segmento di mercato, assistendo i viaggiatori che hanno subito disservizi.



La claim company italiana si avvale di struttura organizzata sul territorio nazionale, con uno staff formato in materia. Due le formule di affiliazione: Base e Premium, che includono anche la possibilità di avere un sito web chiavi in mano in 15 giorni.



Odisseo si occupa di curare la pratica al posto dell’affiliato che, a sua volta, può decidere di affiliare agenzie di viaggi o aziende per allargare il proprio raggio di azione, incassando, nel frattempo, le fee da ItaliaRimborso.