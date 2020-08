Viaggiano senza mascherina, rissa su un volo per Ibiza. Il video

Era inevitabile che accadesse. Con le nuove norme per il contenimento dei contagi da coronavirus, viaggiare diventa più complicato e, complice la paura, gli animi si fanno più tesi.

Così, venerdì scorso su un volo Klm da Amsterdam a Ibiza è scoppiata una rissa fra passeggeri, proprio a causa di una delle norme da adottare in viaggio, ossia quella di indossare la mascherina per tutto il tempo in cui si sta a bordo.



Secondo quanto racconta The Independent, due passeggeri in evidente stato di ubriachezza hanno rifiutato di indossare la mascherina sul volo: a seguito di questa decisione, sull’aereo è scoppiata una furibonda rissa con gli altri viaggiatori.



Un video mostra i momenti concitati della scazzottata, durante la quale i due pax recalcitranti sono stati immobilizzati e poi arrestati all’arrivo a Ibiza.