Air Italy, scende in campo la Regione Lombardia

Passo avanti nella vicenda Air Italy a seguito di un incontro di un incontro avvenuto fra sindacati e Assessorato al Lavoro della Regione Lombardia.

“Giudichiamo positivamente la volontà della Regione Lombardia, a conferma di quanto già espresso dal presidente Fontana in un incontro al Mit, di mettere in campo insieme alla Regione Sardegna le iniziative e gli investimenti necessari alla costruzione di un progetto industriale che dia futuro ai mille500 lavoratori di Air Italy, nell’ambito del rilancio del trasporto aereo” hanno commentato il segretario generale di Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Ivan Viglietti.



“Bene anche l’impegno assunto su nostra richiesta, di aprire a breve un tavolo dedicato ai lavoratori di Ernest Airlines – proseguono i due segretari -. Ringraziamo la Regione Lombardia, l’assessore al Lavoro Melania Rizzoli e il suo staff per l’attenzione che stanno dedicando a questa vertenza e auspichiamo che adesso arrivi anche l’impegno già promesso della Regione Sardegna, di cui siamo in attesa di convocazione a breve, affinchè si passi ai fatti per il bene dei lavoratori, delle loro famiglie, dei territori coinvolti e per il Paese".



“Infine – concludono Tarlazzi e Viglietti - esprimiamo un giudizio positivo per l’impegno della Lombardia a sostegno delle politiche attive, ma adesso aspettiamo soluzioni urgenti per le criticità degli ammortizzatori sociali, che saranno oggetto di riunione con il ministro Nunzia Catalfo il prossimo 4 agosto”.