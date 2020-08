Wizz Air sui voli in Grecia: attenzione alle norme di ingresso

Wizz Air comunica di aver ricevuto, dopo una fase di confronto con le autorità greche sulle procedure e sui requisiti di ingresso nel Paese, l'autorizzazione a continuare le sue operazioni da e per l'aeroporto internazionale di Atene, come da programma.

Wizz Air desidera tuttavia ricordare ai suoi passeggeri che, nel tentativo di contenere la diffusione di Covid-19, le autorità greche stanno controllando rigorosamente se i moduli di localizzazione dei passeggeri (Passenger Locator Form) sono correttamente e completamente compilati e se i passeggeri hanno ricevuto i rispettivi codici QR.



I passeggeri che non dispongono del codice QR o che hanno compilato il Plf con dati errati non saranno ammessi in Grecia dalle autorità locali. Pertanto Wizz Air desidera ricordare ai suoi passeggeri che i moduli di localizzazione dei passeggeri devono essere compilati con precisione con le informazioni corrette prima dell'imbarco, altrimenti la compagnia aerea rifiuterà il trasporto e non sarà disposto alcun rimborso / risarcimento.



I passeggeri dei voli interessati vengono informati via mail, mentre quanti hanno prenotato tramite agenzie di viaggi, anche online, devono contattare il venditore in merito ai propri voli.