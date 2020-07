All Nippon Airways riconferma gli obiettivi a tutela dell'ambiente

All Nippon Airways continua nel suo impegno per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente annunciando gli obiettivi per il 2050.

L'impegno più significativo è la decisione di ridurre del 50% le emissioni di Co2 prodotte dalla compagnia aerea entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005. Inoltre, Ana si impegnerà per eliminare le emissioni di Co2 da tutte le operazioni non-aviation attraverso l'implementazione di misure di risparmio energetico, come la sostituzione delle vecchie apparecchiature.



“Ana continuerà a promuovere nuove iniziative per raggiungere i suoi obiettivi in materia ‘ Environmental, Social e Governance’ - ha dichiarato Chikako Miyata, senior Vice president e director of corporate sustainability di Ana -. Anche se la situazione attuale è fortemente influenzata dal Covid-19, a lungo termine il nostro approccio all'Esg rimane invariato e speriamo di posizionarci contribuendo a una futura crescita sostenibile. Gli obiettivi Esg a medio-lungo termine che abbiamo stabilito mirano a rafforzare tutte le nostre attività aziendali e, perseguendo questi obiettivi, vorremmo sviluppare un forte rapporto con le comunità che serviamo e con i nostri stakeholder. Il nostro obiettivo è quello di continuare a contribuire a un futuro più luminoso per tutti".