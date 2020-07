Air Dolomiti: gli operativi di agosto della compagnia

Amplia ulteriormente il network nel mese di agosto Air Dolomiti. La compagnia incrementa l’operativo aumentando le destinazioni collegate con la Germania e confermando la propria presenza su Firenze.

Da quest’ultimo aeroporto saranno operative 4 rotte domestiche su Bari, Catania, Palermo e Cagliari in aggiunta ai voli su Francoforte e Monaco. Francoforte inoltre sarà collegato con Torino e Verona, mentre l’aeroporto bavarese con Bari, Bologna, Olbia, Torino e Venezia. Completano lo schedule le rotte da Verona per Berlino Tegel e Duesseldorf.



Inoltre, fanno sapere dalla compagnia, Air Dolomiti opererà alcuni collegamenti europei per conto di Lufthansa da Monaco.