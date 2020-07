Tap riapre le rotte da Venezia e Firenze verso Lisbona

Dopo la ripresa dei collegamenti da Roma e Milano per Lisbona, operativi da luglio, Tap Air Portugal ha deciso di riaprire anche le rotte da Venezia ad agosto e da Firenze a settembre. I voli da Venezia saranno ad agosto 3 a settimana, e diventeranno 7 a settimana a settembre, mentre quelli da Firenze saranno 4 a settimana.

A livello internazionale, continua la ripresa delle operazioni di Tap che, nel mese di agosto, prevede di operare circa 500 collegamenti A/R settimanali per un totale di 66 rotte. Un numero che a settembre dovrebbe aumentare per raggiungere circa 700 collegamenti A/R settimanali per un totale di 76 rotte, coprendo così il 40% delle operazioni effettuate in tempi pre-Covid.



L’incremento dell’offerta di Tap vede già nel mese di agosto 17 voli settimanali verso 5 destinazioni in Brasile - Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife; 21 voli verso 6 destinazioni in Nord America - New York, Boston, Miami, Washington, Toronto e Montreal; 44 voli verso 9 destinazioni in Africa, ossia Dakar, Maputo, Luanda, Accra, São Tomé, Casablanca, Marrakech e São Vicente e Praia a Capo Verde.



Ma è a settembre che si registrerà l’incremento più significativo con il ripristino di circa il 40% dell’offerta presente nei tempi pre-Covid. Saranno infatti 22 i voli settimanali per il Brasile con 7 destinazioni servite (verranno aggiunte Belo Horizonte e Brasilia); 30 quelli verso le 6 destinazioni in Nord America; 53 quelli verso 11 destinazioni in Africa (verranno aggiunte Sal e Bissau).