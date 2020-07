Il segnale di incoraggiamento: 1,1 milioni di passeggeri a giugno in Italia

Si riparte da 1,1 milioni. Un dato che, messo a confronto con il passato fa rabbrividire. Ma anche un dato che, se confrontato con quello del mese precedente, certifica almeno che la macchina è (lentamente) ripartita.

Sono i dati di traffico del mese di giugno quelli resi noti in queste ore da Assaeroporti. Cifre in calo di oltre 90 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma in aumento di oltre 850mila passeggeri rispetto a maggio. E le prime anticipazioni sull’andamento di luglio certificherebbero il raddoppio rispetto a giugno.



Nella presentazione Assaeroporti ha anche aggiornato le previsioni per la fine del 2020, anno, ricordiamo, che avrebbe dovuto segnare il superamento dei 200 milioni di passeggeri nel sistema aeroportuale italiano. Invece l’effetto pandemia segnerà un calo del 65 per cento: i passeggeri persi per la fine dell’anno saranno infatti almeno 130 milioni.