British Airways, sindacati sul piede di guerra per i tagli ai posti di lavoro

Il segretario generale del sindacato britannico Unite Len McCluskey ha scritto al direttore generale di British Airways Alex Cruz, contestando i piani della compagnia aerea.

Come segnalato da Ttgmedia, alla fine di aprile, Iag, capogruppo di British Airways, aveva annunciato l'intenzione di tagliare fino a 12mila posti di lavoro come parte di un programma di "ristrutturazione e riorganizzazione". Questo avveniva dopo alcune settimane di confronto con il sindacato su un accordo che avrebbe riaguardato decine di migliaia di dipendenti Ba. Le trattative fra Unite e Ba si sono quindi bloccate per diverse settimane.



E i dipendenti di British Airways sarebbero pronti a scioperare nuovamente per contrastare i piani di riduzione della forza lavoro fino a un quarto prospettati dalla compagnia a causa degli effetti della pandemia di coronavirus.



La notizia arriva dopo quella delle scorse settimane, in cui il sindacato dei piloti Balpa raccomandava ai propri membri di accettare una serie di misure concordate con Ba dopo mesi di trattative, che hanno comunque portato a circa 270 licenziamenti.