Sardegna, il Covid dimezza l’offerta dei voli

L’emergenza Covid porterà a una riduzione del 50% dell’offerta dei voli sulla Sardegna nel periodo di Ferragosto. A dirlo è l’ultimo report della Cna.

Secondo i dati della ricerca, riportati su Ansa.it, nell’isola, per effetto della crisi, le combinazioni possibili per raggiungere l’isola si sono ridotte del 36%.



Alla riduzione dell’offerta si unisce un incremento consistente delle tariffe. Secondo il report, il costo medio a famiglia per un viaggio andata e ritorno verso l’isola aumenterà di circa 100 euro rispetto al periodo di Ferragosto del 2019, passando da 835 a 930 euro.