Non solo la Germania. Dopo l’annuncio della chiusura di tre basi in terra tedesca, Ryanair si starebbe preparando a fare la stessa cosa anche in Spagna e in Italia a partire dal prossimo orario invernale. Anzi sull’Italia il ceo del gruppo, Michael O’Leary, è stato ancora più drastico: il taglio sarà “inevitabile”.

La bomba è stata lanciata nel corso della presentazione dei dati del trimestre chiuso al 30 giugno, il peggiore di sempre per la compagnia. Una situazione generale che imporrà altri interventi, è stato spiegato, e un serrato dialogo con i sindacati per arrivare a tagli agli stipendi per contenere i costi.



L'accusa

Ma la strada, in questo senso, appare in salita sia in Spagna sia in Italia. Non solo. O’Leary ha anche accusato il Governo di condurre una politica tutta a vantaggio di Alitalia, mentre le richieste fatte con le altre compagnie low cost che operano sulla Penisola sarebbero cadute nel vuoto. Come conseguenza, appunto, inevitabile ci sarà la chiusura di qualche base regionale, anche se non è stato specificato quale.



Per quanto riguarda la Germania, invece, ufficializzate le sospensioni delle basi di Francoforte Hahn, Duesseldorf e Berlino Tegel, mentre Lauda chiuderà la base di Stoccarda.