Voli transatlantici, i vettori scrivono ai vertici Ue e Usa per la ripresa

I vettori fanno squadra per il ripristino dei voli transatlantici. Secondo quanto si apprende da Lonely Planet, i ceo di United Airlines, American Airlines, Lufthansa e Iag avrebbero firmato una lettera che invita gli Stati Uniti e l'Unione Europea ad avviare il "ripristino sicuro e rapido dei voli transatlantici".

La lettera è indirizzata al vice presidente degli Usa, Mike Pence, e al commissario europeo per gli affari interni, Ylva Johansson.



Le compagnie premerebbero per una soluzione che non comporti la necessità di periodi di quarantena o altre restrizioni di ingresso, ma che incentivi un piano comune di test Covid-19.



Martina Tartaglino