Nessun nuovo widebody entrerà in flotta nell’immediato futuro. È la scelta di Emirates, dettata da ovvi fattori contingenti, gli stessi che stanno modificando l’assetto del trasporto aereo mondiale.

Persino la ricca aerolinea di Dubai, avvezza a massicci acquisti dei più nuovi modelli delle case aeronautiche, ha deciso di seguire la linea del rigore. In occasione del Farnborough International Airshow, realizzato quest’anno in versione digital event, il presidente di Emirates, Tim Clark, ha confermato che non ci saranno annunci di nuovi ingressi in flotta. Ancor più, focalizzandosi sull’industria aeronautica, ha espresso perplessità: “Non sono ottimista - afferma Clark in un’intervista a simpleflying - riguardo al fatto che i trasduttori d’aria possano essere installati sui nuovi aerei. Penso che il costo si aggirerebbe sui 20-30 miliardi di dollari, e con una tempistica abbastanza estesa”.