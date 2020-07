di Remo Vangelista

Il comandante non vuole arrendersi. Il primo ritratto d’estate di TTG Italia lo dedichiamo a Giuseppe Gentile, imprenditore, manager e soprattutto pilota. In fondo ha occupato tutti e tre i ruoli, ma l’ultimo è stato fondamentale per diventare poi imprenditore e dirigente di alto livello.

Uscito di scena dopo l’esperienza di amministratore delegato di Air Italy-Meridiana non ha mai abbandonato la sua passione per il mondo del trasporto aereo. La vicenda della compagnia, allora dell’Aga Khan, non lo ha segnato più di tanto e da tempo accarezza il sogno di ritornare. Anche se in Sardegna non ha lasciato molti amici.



Ora, secondo voci sempre più insistenti vorrebbe rientrare in scena con una nuova compagnia, Italian Airways, per servire linee a corto raggio, inizialmente. Perché la sua voglia di lungo raggio dovrà tenerla a freno ancora qualche tempo causa le restrizioni legate al Covid19.



Intanto ha cercato di “portarsi avanti” registrando il marchio della linea aerea presso l’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale. Ma cosa spinge Gentile a cercare il ritorno in pista a ogni costo? Forse la voglia di rivalsa dopo la fine non proprio esaltante della sua esperienza sotto i colori di Air Italy e Meridiana.



“Investire nel trasporto aereo può sembrare un azzardo. Io

credo invece sia una buona opportunità”, ha detto recentemente il comandante che, per ora, “si accontenta” di macchine Embraer da 100 posti per servire Sardegna e aeroporti minori.



Sino allo scorso anno si immaginava una base a Orio al Serio, ma complice il Covid e la crisi ora vuole tarare l’offerta sfruttando macchine più economiche. Dopo l’addio a Meridiana Gentile spiegò che “sarebbe stata la sua ultima avventura imprenditoriale”…