Klm torna a Torino, sette voli alla settimana da Amsterdam

Il mese di agosto segnerà il ritorno di Klm sull’aeroporto di Torino Caselle. Dal 3 lo scalo piemontese sarà collegato con Amsterdam Schiphol con 7 frequenze alla settimana.

“Ritornare a volare a Torino è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza del Piemonte per il Gruppo Air France-Klm - evidenzia Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean -. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire”



La riapertura della rotta rappresenta un segnale importante per lo scalo torinese, alla ricerca di un recupero nello scacchiere italiano e internazionale. “Inoltre – aggiunge l’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno -, il fatto che il collegamento sia operato con 7 frequenze settimanali sin da subito rappresenta un valore aggiunto in termini di offerta, sia per i passeggeri che scelgono di volare da Torino via hub verso altre mete, sia per i visitatori che giungono sul nostro territorio”.