Air Transat: dal 28 luglio riparte il Roma-Toronto

Riprenderanno la prossima settimana, a partire dal 28 luglio, i collegamenti diretti tra Italia e Canada di Air Transat.

La compagnia riattiverà la rotta tra Roma Fiumicino e Toronto con un volo settimanale per tutto il mese di agosto, per poi salire a due frequenze a partire dal mese di settembre. La rotta verrà effettuata utilizzando un A330-200 configurato in due classi di servizio, economica e Club.





Per la classe economy sono previste tre tipologie di tariffe: Eco Budget (solo bagaglio a mano), Eco Standard (un bagaglio da stiva fino a 23 kg) ed Eco Flex (cancellazione e modifica gratuite oltre a una serie di servizi supplementari).