Sardegna al lavoro per la continuità territoriale marittima

La Sardegna prosegue la sua battaglia per una Continuità territoriale marittima equa anche per i sardi. La Regione ha istituito tavoli tecnici con armatori, operatori e associazioni di categoria coinvolti nel servizio di trasporto passeggeri e merci, tesi alla definizione delle esigenze di servizio pubblico.

“C’è la necessità di garantire che i servizi di collegamento offerti siano adeguati in relazione alla loro frequenza, ai tempi di traversata e ai servizi offerti a bordo delle navi e a terra - sottolinea l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde -. Abbiamo acquisito i pareri dei soggetti coinvolti, dai quali è emersa l’urgenza di adottare una disciplina uniforme nel campo della continuità territoriale marittima attraverso un’indagine di mercato in vista di un nuovo bando per la convenzione”. S. P.