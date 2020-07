Qatar Airways: arbitrato di investimento sul blocco dei voli

Qatar Airways annuncia di aver avviato quattro arbitrati internazionali di investimento contro gli Emirati Arabi Uniti, il Regno del Bahrain, il Regno dell'Arabia Saudita e la Repubblica Araba d’Egitto. I Paesi, nel 2017, avevano imposto un blocco aereo, marittimo e terrestre nei confronti del Qatar, come riporta la nota del vettore.

“Gli arbitrati - precisa - sono volti a ottenere una compensazione per le azioni degli Stati”.



“Qatar Airways è una delle compagnie aeree leader a livello mondiale - aggiunge Akbar Al Baker, group ceo di Qatar Airways -, che fornisce a milioni di clienti in tutto il mondo il più alto livello di servizi passeggeri e cargo. Nonostante gli sforzi di questi stati, abbiamo mantenuto la nostra posizione globale e continueremo a promuovere i viaggi aerei come un diritto per tutti”.