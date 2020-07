British Airways torna ai Caraibi e annuncia un nuovo volo per Montego Bay

Continua l’aggiornamento del cronoprogramma che fissa le date del ritorno di British Airways ai Caraibi. Dopo la riapertura dei collegamenti su Barbados dal 18 luglio, sulla giamaicana Kingston dal 20 luglio e su St. Lucia dal 25 di questo mese, il vettore ha annunciato che inizierà a operare un nuovo volo tra Gatwick e Montego Bay, sempre in Giamaica, a partire dal 13 ottobre.

I voli per Montego Bay, già in vendita su ba.com, saranno operati da un B777 a tre cabine e partiranno ogni martedì e sabato. Una notizia che Colin Pegler, presidente del Chapter Uk & Europe della Caribbean Tourism Organisation, giudica fondamentale per la ripartenza della regione: “La ripresa rapida e completa del trasporto aereo è condizione indispensabile per lasciarci alle spalle il buio capitolo di questi mesi” sostiene, aggiungendo come i visitatori britannici in Giamaica superino le 225mila unità l’anno.



Le norme

Rigidissime le misure di sicurezza adottate a bordo degli aerei per far fronte all’energenza Covid: oltre all’obbligatorietà delle mascherine, da cambiare ogni 4 ore, il vettore garantisce il completo riciclo dell’aria all’interno degli aeromobili attraverso i filtri Hepa, che rimuovono oltre il 99,9% di virus e batteri: uno standard equivalente a quello delle sale operatorie degli ospedali.