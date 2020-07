Vietnam Airlines riprende a volare sull’Europa

Francoforte e Parigi. Sono questi i due aeroporti da cui torneranno a decollare gli aerei con la livrea di Vietnam Airlines.

A partire dal 23 luglio, il vettore tornerà a volare sull’Europa, collegato il Parigi Charles de Gaulle con Hanoi con frequenza settimanale, così come avverrà per lo scalo di Francoforte.



La compagnia non ha mai smesso di volare entro i confini domestici e ora sta progettando il ritorno a pieno regime del network internazionale, non appena gli accordi tra gli Stati lo consentiranno.