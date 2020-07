Primo atto ufficiale per Italian Airways, la compagnia aerea progettata dall’ex patron di Air Italy, il comandate Giuseppe Gentile. Il vettore ha infatti depositato il marchio presso l’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale.

A darne la notizia è corriere.it, ma la news è immediatamente rimbalzata sui portali di informazione di settore in diverse parti del mondo.



Ora Italian Airways ha un logo: una scritta tutta in minuscolo e un tricolore che spicca nella ‘l’ e nella ‘i’ della prima parte del nome. Il certificato di registrazione portata data 28 maggio, ma la richiesta era stata inoltrata il 2 gennaio scorso, quando nessuno avrebbe nemmeno immaginato cosa sarebbe accaduto da lì a due mesi.



Il comandante Gentile

Il progetto, di cui si parla ormai da diversi anni, non è mai uscito dai radar. Solo poche settimane fa, appena le nebbie del Covid iniziavano a diradarsi in Italia, il comandante Giuseppe Gentile aveva rilasciato un’intervista all’Unione Sarda in cui ribadiva l’intenzione di porre la base la Bergamo e operare con macchine di dimensioni ridotte (Embraer da 100 posti). L’obiettivo è quello di operare soprattutto sugli aeroporti minori.



Ma nei sogni del comandante c’è ancora il lungo raggio, Nord e Sud America in primis. Un pensiero che però, considerato il contesto internazionale del turismo, dovrà probabilmente essere rimandato.