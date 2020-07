Lufthansa accelera il processo rimborsi: 2 milioni di richieste arrivate al vettore

Lufthansa impone un’accelerata al processo dei rimborsi dei biglietti aerei inutilizzati per il lockdown per Covid 19. Dopo avere già sborsato circa un miliardo e 400 milioni fino a oggi, il gruppo vuole ora velocizzare i processi tornando all’automatizzazione delle pratiche nel giro di 10-14 giorni.

In un intervista rilasciata al Frankfurter Allgemeine Zeitung, il membro del board Harry Hohmeister ha spiegato che saranno necessari ancora alcuni aggiustamenti, ma poi la compagnia sarà in grado di procedere al rimborso di diverse centinaia di milioni di euro ogni mese, grazie anche al prestito ricevuto dallo Stato.



Nell’intervista il manager ha spiegato che dallo scorso mese di marzo sono arrivate oltre due milioni di richieste di rimborso, mentre a livello di riprotezioni, ne sono state effettuate oltre 6 milioni. Inoltre i cambi di programmi in corsa a livello di network hanno generato un ulteriore volume di rimborsi pari a oltre un miliardo di euro.