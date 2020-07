Riparte il programma leisure Trenord Discovery Train

Riparte con l’estate il programma leisure di Trenord Discovery Train, che propone itinerari in treno e sconti per scoprire le località turistiche della Regione.

Le proposte, che per l’estate 2020 si sono arricchite di nuove destinazioni, sono presentate sul sito trenord.it e sull’App Trenord. “Per gli itinerari sulle linee Milano-Lecco-Tirano e Milano-Brescia-Verona – spiega l’azienda in una nota - si ricorda che per alcuni treni, nel fine settimana, è attiva la sperimentazione della prenotazione della corsa, al fine di consentire un monitoraggio dei flussi di viaggiatori”.



Sono previsti itinerari lacustri, montani, dedicati al divertimento e poi i programmi Train&Bike e Train&Trek.