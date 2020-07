Arriva ‘Avis inclusive’, la nuova formula per l’autonoleggio

Si chiama ‘Avis inclusive’ la nuova formula progettata dalla società di autonoleggio. Il prodotto si propone come soluzione di noleggio all inclusive ‘one click’.

Il pacchetto comprende la copertura danni, furto e cristalli, con una riduzione del 25% sulla tariffa. L’assistenza stradale invece è gratuita.



La formula è disponibile per il momento solo per i viaggi in Italia e può essere acquistata su tutti i canali di distribuzione.



Sul fronte delle norme igieniche, Avis precisa che “tutti i protocolli di pulizia e igienizzazione sono stati intensificati, ai dipendenti vengono forniti dispositivi di protezione individuale e sono stati installati pannelli di protezione su tutto il network”.