Il gruppo Lauro investe in tecnologia con un chatbot per i passeggeri

Un assistente virtuale per supportare i viaggiatori prima dell’imbarco e post viaggio. È la scommessa del gruppo Lauro insieme a Citel Group, società napoletana specializzata nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale.

L’assistente virtuale supporta i viaggiatori prima della loro partenza e in fase post-viaggio, fornendo informazioni relative a check-in e imbarco, documenti di viaggio, metodi di pagamento e necessità specifiche per passeggeri minorenni, a mobilità ridotta o in stato di gravidanza. Permette di annullare o modificare la propria prenotazione e di conoscere i servizi disponibili a bordo.



Inoltre, il chatbot potrà fornire ai viaggiatori informazioni e suggerimenti sui principali luoghi turistici e ricreativi da visitare sull’isola di Ischia e – a breve – presso le altre perle del Golfo di Napoli.



“Oggi più che mai, all’indomani della fase complessa che ci siamo lasciati alle spalle, puntare sulle nuove tecnologie è fondamentale - sottolinea Mariasole Lauro, a.d. di Lauro.it -. Il nostro gruppo ha iniziato a farlo da qualche anno ed è ormai maturo per la piena automatizzazione del customer care, per una concreta valorizzazione dei dati e, in generale, per una governance innovativa ed agile”.