Un vettore per la Sardegna: dopo Italian Airways spunta una nuova ipotesi

Non si arrestano i rumors intorno alla possibile creazione di una compagnia aerea dedicata alle rotte da e per la Sardegna. Dopo l’ipotesi di Italian Airways, il nuovo vettore che dovrebbe mettere in pista Giuseppe Gentile, rispunta ora quella di un intervento diretto da parte della Regione.

Secondo quanto anticipato da L’Unione Sarda, allo studio del Govenratore Christian Solinas ci sarebbe un vettore low cost che potrebbe scendere in pista con una flotta di circa venti aerei che impiegherebbe 800 persone (naturalmente da reclutare tra il personale della ormai ex Air Italy) e collegherebbe l’isola con le principali città italiane e alcune europee.



A monte del vettore un azionariato misto che vedrebbe la partecipazione della Regione insieme ad Alitalia. Ipotizzata anche una tariffa fissa e un sostegno da 6 euro da parte degli aeroporti per ogni passeggero trasportato.