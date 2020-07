Blue Panorama Airlines prende posizione in merito alla cancellazione dei collegamenti programmati per le isole greche, che sta mettendo in difficoltà numerose agenzie di viaggi.

In una nota, la compagnia si scusa per i disagi arrecati ai clienti sottolineando che “La compagnia opera servizi di linea per le isole Greche da oltre 10 anni per un valore complessivo su base stagionale di circa 386mila posti. Il totale fermo delle vendite per tre mesi dovuto al lockdown e le successive restrizioni hanno fatto registrare un calo della domanda e dell’occupazione di oltre l’80%. Purtroppo per una ben nota minore propensione ai viaggi all’estero e alle misure adottate per limitare la diffusione del Covid-19, è mancata l’attesa ripresa della domanda nelle ultime settimane e al contrario le cancellazioni in vari casi hanno superato le nuove prenotazioni”.



La compagnia segnala inoltre che, per garantire un miglior servizio ed assistenza e rimborsare tutti passeggeri nel più breve tempo possibile, da oggi, lunedì 20 luglio, viene potenziato in maniera significativa il call center che risponde al numero specifico è 06 99503111, dedicato esclusivamente alle richieste di rimborso dei passeggeri a cui è stato cancellato il volo per la Grecia. Per le altre richieste invece restano validi i consueti numeri telefonici.