L'appello di Adr: “Impossibile volare con il distanziamento sociale”

di Amina D'Addario

"Con le regole di social distancing non è possibile volare, nessuna compagnia può operare generando ricavi per la metà dei posti. Questo è un punto fondamentale da far capire agli stakeholders politici". A intervenire su uno dei temi più dibattuti del trasporto aereo è stato Raffaele Pasquini, head of marketing & business development di Adr, in occasione di un appuntamento formativo promosso online da Roma Skal Academy.

"Le persone pensano che la cabina di un aereo sia un ambiente insicuro, in realtà - ha detto Pasquini - tutta l'aria viene cambiata ogni 3 minuti, ma evidentemente questo messaggio non riesce ancora a passare". A dimostrarlo anche l'ultimo Survey di Iata, secondo il quale a giugno il 45% dei viaggiatori si dichiarava pronto a volare, ma l'84% temeva di essere contagiato durante il viaggio, a fronte di un 80% che temeva di dover essere messo in quarantena al ritorno.



Cosa fare?

Ma cosa fare per ricostruire la fiducia dei viaggiatori? Secondo il 44% degli intervistati per tornare a volare sarà fondamentale la disponibilità di un'assicurazione per far fronte alle cancellazioni dei voli causate dal Covid, il 42% la possibilità di ottenere più facilmente i visti.