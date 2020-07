Entro settembre l’abbrivio della nuova Alitalia. L’annuncio è arrivato dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli nel corso della cerimonia di celebrazione dei 50 anni dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

“Come fronte pubblico insieme al Mise - ha annunciato - stiamo lavorando al decreto interministeriale sulla nuova società, poi ci sarà il passaggio in Europa e dopo qualche settimana prenderemo tutte le decisioni per l'abbrivo della nuova compagnia entro settembre”.



La ministra, riporta Ansa.it, ha sottolineato l’impegno della nuova dirigenza. “L’ad Flavio Lazzarini e il presidente Francesco Caio – ha dichiarato - stanno lavorando giorno e notte per la definizione della prima bozza del piano.”