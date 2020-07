Vueling, riprendono i collegamenti estivi Cagliari-Barcellona

Vueling ha ripreso oggi le operazioni dallo scalo di Cagliari. La compagnia aerea ha riattivato i voli verso Barcellona, che saranno operativi per tutta la stagione estiva. Il collegamento sarà infatti operativo per tutto il mese di agosto.

La rotta sarà servita con 2 frequenze settimanali.



“Siamo davvero felici di poter annunciare oggi la rotta tra lo scalo di Cagliari e il nostro hub a livello internazionale - ha commentato Charlotte Dumesnil, director of International Market Development -. Nei mesi scorsi ci siamo preparati al meglio per offrire una ricca stagione estiva, sempre adottando severe misure per la sicurezza e l’igiene sia a bordo dei nostri aerei sia durante le operazioni a terra, a partire dalla coda per il check-in, per garantire ai nostri passeggeri voli sicuri”.



Per tutta l’estate, Vueling offrirà 45 rotte da 15 scali sul territorio nazionale. A livello europeo, inoltre, la compagnia opererà fino a 240 collegamenti in tutta Europa, recuperando fino a quasi 2.800 voli settimanali.