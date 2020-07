La mossa a sorpresa di Norwegian Airlines ha stupito il mercato. Ma questa estate ha abituato il settore del turismo a tutto: e il lungo raggio long haul non ha fatto eccezione.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) il direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista racconta le ultime scelte della compagnia aerea norvegese, che non ha mancato di spiazzare il settore con una scelta che in pochi si aspettavano.