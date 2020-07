WestJet, per il Roma-Calgary se ne riparlerà nel 2021

WestJet vuole il volo tra Roma e Calgary, ma il debutto viene rimandato al 2021, in attesa che la situazione generale torni alla normalità e la domanda per i voli a lungo raggio riprenda il giusto corso.

Secondo quanto emerge dai sistemi di prenotazione riportati da Routesonline, il primo volo è ora previsto per il 10 maggio del prossimo anno, con una partenza che prevede una sola frequenza alla settimana per poi salire a tre dal 21 dello stesso mese.



Annunciata nell’autunno dello scorso anno, la nuova rotta avrebbe dovuto debuttare nel mese di maggio di quest’anno e raggiungere le tre frequenze a settimana nel corso dell’estate con partenze da Roma il venerdì, sabato e domenica. In una seconda fase l’avvio della programmazione era stata spostata all’orario invernale, poi la decisione attuale di rinviare tutto al 2021.