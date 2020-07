Air Albania debutta a Bergamo con un volo su Tirana

Salgono a tre i collegamenti aerei tra lo scalo di Milano Bergamo e Tirana. Oltre alle operazioni già effettuate da Blue Panorama e Wizz Air si è ora aggiunta Air Albania, la compagnia nata due anni fa da una collaborazione tra il Governo del Paese e Turkish Airlines.

"Il collegamento tra le due città - spiega la compagnia aerea in un comunicato - verrà effettuato impiegando un Airbus A319 da 128 posti, 8 posti in business più 120 posti in economy, velivolo che si alternerà nelle operazioni con un Boeing 737-800 da 151 posti configurato con 16 posti business oltre a 135 economy.