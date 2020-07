Ufficialmente, lo scalo di Linate riapre i battenti oggi. Tutto è pronto per accogliere i passeggeri in partenza e in arrivo, tranne che per un dettaglio: per oggi non sono previsti voli.

Lo schedule dell’aeroporto, per la giornata di oggi, non segna collegamenti né in arrivo né in partenza. Una situazione insolita, che si ripeterà anche domani.



Per vedere i primi voli decollare dalla pista del city aeroport di Milano bisognerà attendere almeno mercoledì, come sottolinea corriere.it.



La ripresa delle operazioni

Ma anche a metà di questa settimana, sulla scalo ci saranno nel complesso otto movimenti al giorno, operati da Lufthansa, Iberia e Air Malta. Bisognerà attendere il 24 luglio, con la ripresa delle operazioni di Alitalia su Linate, per vedere uno schedule più fitto.



Bisogna sottolineare che, del resto, il decreto di giugno disponeva la chiusura dello scalo fino all’intera giornata del 14 luglio. I primi voli, infatti, sono previsti dal giorno successivo, ovvero mercoledì 15 luglio. Poi, nei giorni scorsi, era arrivata la comunicazione che l’aeroporto milanese avrebbe aperto oggi, ovvero il 13 luglio.