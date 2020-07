È previsto per il 7 ottobre il lancio ufficiale di XB-1, il jet di Boom Supersonic. In quella data il mondo vedrà il primo prototipo della generazione Overture, gamma di jet supersonici per voli commerciali, che permetterà di collegare in 3 ore e mezza Londra a New York.



Il superjet XB-1, già ribattezzato come il ‘nuovo Concorde’, “è il primo passo per riportare i viaggi supersonici nel mondo”, ha spiegato Blake Sholl, fondatore e ceo di Boom.



La sfida, per il manager, si legge su simpleflying.com, è quella di dare il via a voli supersonici a basso impatto ambientale. “Stiamo lavorando a un futuro supersonico sicuro, ecologico ed economicamente sostenibile”, ha dichiarato.