Vueling, in agosto 45 rotte da 15 aeroporti italiani

Vueling incrementa i voli per agosto. I biglietti per viaggiare in agosto da 15 aeroporti italiani verso 45 destinazioni italiane ed europee sono già in vendita.

I dettagli

Da Roma Fiumicino compagnia raddoppia la propria offerta rispetto al mese di luglio mettendo a disposizione 20 collegamenti diretti verso località greche come Rodi, Kerkyra, Irakleion, Mykonos,Tyra, Zante e Santorini, o spagnole come Valencia, Malaga, Alicante, Ibiza, Minorca, Palma di Maiorca ma anche Lampedusa, Spalato e Dubrovnik oltre alle tradizionali Barcellona El Prat, Parigi Orly e Amsterdam.

Da Firenze, Vueling in agosto porta a nove i collegamenti diretti aggiungendo anche Monaco di Baviera e Vienna a quelli già attivi verso Barcellona El Prat, Amsterdam, Madrid, Londra Gatwick, Parigi Orly, Palermo e Catania.

L’offerta da Milano Malpensa si arricchisce di un collegamento con Bilbao che si aggiunge alle rotte già servite verso Barcellona El Prat, Parigi Orly e Ibiza, mentre da Venezia sarà possibile viaggiare verso Barcellona – grazie al collegamento attivo dal 7 luglio - e verso Parigi Orly, a partire dal 2 agosto.



Una novità invece sono le nuove rotte da Torino e Alghero verso Barcellona El Prat con due collegamenti settimanali ciascuno per tutto il mese di agosto - e le rotte da Cagliari e Olbia verso Barcellona che invece saranno già attive dalla seconda metà di luglio. Restano invariati anche per agosto invece i collegamenti già attivi a luglio per le rotte Bari-Barcellona, Napoli-Barcellona, Pisa-Barcellona, Bologna-Barcellona e quelli dagli aeroporti di Catania e Palermo, entrambi verso Barcellona e Firenze.



Con l’offerta di agosto Vueling porterà così a 45 le rotte in partenza da 15 aeroporti italiani, mentre a livello europeo la compagnia opererà fino a 240 rotte in tutta Europa, recuperando fino a quasi 2mila 800 voli settimanali.