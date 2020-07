Le compagnie Usa sospendono i voli per Hong Kong

Le compagnie aeree statunitensi hanno sospeso temporaneamente i voli per Hong Kong. La decisione sarebbe stata presa dopo l’annuncio da parte del Centre for Health Protection di Hong Kong di un inasprimento dei controlli anti Covid sui membri degli equipaggi degli aerei in entrata.

Piloti e assistenti di volo delle compagnie straniere in arrivo a Hong Kong sono ora tenuti a effettuare un test della saliva. Nel caso di positività, i membri degli equipaggi saranno ospedalizzati, mentre nel caso si rifiutino di sottoporsi al test potrebbero rischiare pesanti sanzioni o l'arresto immediato.



Secondo quanto riporta TravelMole, la sospensione dei voli dovrebbe durare fino al 10 luglio per United e fino al 5 agosto, nel caso di American Airlines.