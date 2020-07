di Stefania Galvan

Nessuna perdita di posti di lavoro, ma solo tagli salariali temporanei fino al 20% per i piloti e dal 5 al 10% per l’equipaggio di cabina. È questo l’esito dell’accordo stipulato tra Ryanair e i sindacati, che hanno dichiarato di approvare l’approccio ‘costruttivo’ del vettore, in controtendenza con le mosse intraprese dai competitor alle prese con la crisi sanitaria che ha paralizzato il traffico aereo.

L’intesa, come spiega travelmole.com, è frutto di un intenso scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e il vettore, che a maggio aveva annunciato di essere in procinto di tagliare 3mila posti di lavoro in tutta la sua rete europea, con riduzioni degli equipaggi di cabina e dei piloti.



Da allora Unite e Balpa hanno avviato un tavolo di confronto con la compagnia per evitare la perdita di posti di lavoro e la potenziale chiusura delle basi di Ryanair nel Regno Unito a Leeds Bradford, Prestwick, Bournemouth e Southend.



Le riduzioni attuali delle retribuzioni degli equipaggi di cabina verranno restituite dall’azienda in due tranche, nel 2023 e nel 2024, e anche i piloti vedranno la loro retribuzione ripristinata al 100 per cento nei prossimi quattro anni. L’intesa, tuttavia, prevede anche una clausola di revisione che annullerà i tagli nel caso in cui Ryanair torni ai livelli di attività precedenti alla pandemia da Covid-19.