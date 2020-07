Nolinor Aviation si prepara al lancio della nuova compagnia Owg

Nolinor Aviation ha annunciato il lancio del nuovo vettore con sede a Montreal, Owg. La pianificazione di Nolinor per la nuova compagnia aerea di linea era sotto i riflettori da un paio d’anni.

Finora Nolinor ha organizzato voli charter verso l'estremo nord del Canada, ma ora prevede di volare a sud verso "destinazioni tropicali".

"Il volo dovrebbe essere parte integrante della tua vacanza. Il nostro obiettivo è quello di conquistare la clientela con una nuova compagnia aerea ", ha dichiarato il presidente di Owg Marco Prud'homme. Come riportato da Travelmole, Nolinor spera di mettere in pista la compagnia già nei prossimi mesi "contro ogni previsione" e le destinazioni saranno annunciate a breve. Volerà con Boeing 737-400.

Intanto, Owg ha ricevuto l'autorizzazione dal Ministro dei trasporti per il servizio di volo internazionale di linea all'inizio della settimana.