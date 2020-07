Moby e Tirrenia alla scoperta della Sardegna con Escursi.com

Moby e Tirrenia puntano sulla sicurezza grazie a un protocollo che prevede la presenza del care manager a bordo, apposita figura creata dal gruppo Onorato Armatori per assicurare distanziamento e misure di scurezza in ogni fase del viaggio, dal percorso a bordo fino ai servizi a terra.

Grazie alla partnership con Escursi.com, il portale specializzato nel mondo delle esperienze turistiche in Sardegna, il viaggio sicuro prosegue anche nei più begli angoli dell’isola. Moby e Tirrenia riservano ai clienti che prenotano le escursioni sul portale specializzato uno sconto particolare, per cui sarà sufficiente inserire un codice legato al proprio biglietto sulla nave.

La proposta di Escursi.com copre tutte le tipologie ricercate dai turisti che scelgono la Sardegna per le loro vacanze, da chi vuole divertirsi a chi vuole rilassarsi, da chi ama il mare a chi è appassionato delle bellezze dell’entroterra, da chi vuole studiare la storia dell’isola agli appassionati dei prodotti tipici sardi.



Nata nel 2016 dall'idea di giovani sardi che hanno deciso di lavorare in Sardegna e per la Sardegna, Escursi.com è cresciuta di anno in anno sino ad attestarsi come un punto di riferimento nel mondo delle esperienze nell’isola. La diversificazione delle esperienze è il punto di forza del successo di Escursi.com: la possibilità di prenotare con largo anticipo, nel momento in cui si programma la vacanza, ma anche immediatamente a ridosso dell’escursione. In più, quest’anno c’è la possibilità di scegliere itinerari che assicurano totale e assoluta sicurezza.

Da Olbia a Cagliari, dall’isola della Maddalena all’isola di Carloforte, passando per le zone più selvagge dell’isola, Escursi.com quest’estate ha aumentato il numero delle offerte, studiando anche quelle più gradite fra tutti i passeggeri delle navi di Moby e Tirrenia.