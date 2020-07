Pakistan International Airlines: arriva il ban della Ue

L'Unione europea ha deciso di vietare alla Pakistan International Airlines di volare verso l'Europa per sei mesi, con decorrenza dall'1 luglio. La decisione arriva dopo le dichiarazioni fatte da circa un terzo dei piloti della Pia, i quali sostengono di avere ottenuto delle finte licenze per svolgere la loro professione. Uno scandalo che ha minato irrimediabilmente l'immagine del vettore oltre che di tutta l'industry del Paese.

Stando ai dettagli emersi dall'inchiesta, pare che i piloti abbiano pagato qualcuno per sostenere l'esame al loro posto. Un reato gravissimo, che la European Union Aviation Safety Agency non ha potuto ignorare.



Come riporta travelmole.com, la Pia si è messa a completa disposizione della Easa così da valutare l'adozione di misure correttive per fare appello contro questa decisone.

Gaia Guarino