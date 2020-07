Eurotunnel: record di prenotazioni a fine giugno

L'operatore ferroviario Getlink ha registrato prenotazioni record sui servizi di navetta passeggeri di Eurotunnel nel fine settimana, dopo che il governo britannico ha annunciato che stava ammorbidendo le restrizioni di viaggio verso alcune destinazioni.

Tuttavia, come riportato da Travelmole, la compagnia ha trasportato meno della metà dell’abituale numero di veicoli passeggeri nei primi sei mesi dell'anno a causa della pandemia. Da gennaio a giugno il numero di veicoli passeggeri sui servizi Eurotunnel è sceso a 554mila 577, con un calo su base annua del 52%. Il traffico merci ha resistito meglio, con un calo del 18%.



Nel diffondere i dati della prima metà dell'anno Getlink ha dichiarato: “La revisione delle misure di quarantena per i turisti nel Regno Unito ha portato a un record storico per le prenotazioni nel fine settimana del 27-28 giugno”.