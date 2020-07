Vueling rafforza il suo impegno su Malpensa aggiungendo ai voli da Milano e Barcellona - ripartiti il 22 giugno - due rotte che, per tutto luglio, collegheranno lo scalo lombardo anche con Parigi Orly e Ibiza.

“Ci siamo preparati al meglio durante l’attesa - racconta Charlotte Dumesnil, director of international market development -: abbiamo adottato severe misure per la sicurezza e l’igiene sia a bordo dei nostri aerei, sia durante le operazioni a terra, a partire dalla coda per il check-in, per garantire ai nostri passeggeri voli sicuri”.



Le tratte internazionali

Per tutta la stagione estiva la compagnia opererà dall’aeroporto di Milano Malpensa tre rotte con destinazioni internazionali: due collegamenti al giorno per Barcellona, una connessione giornaliera per Parigi-Orly e tre collegamenti settimanali con Ibiza. “Tre destinazioni importanti - commenta Andrea Tucci, VP Aviation Business Development di Sea - per un ampliamento dell’offerta voli che segna un altro passo verso la fine della crisi che ha gravemente colpito le compagnie aeree, gli aeroporti e l’intero settore dei viaggi”.

Via Barclelona i passeggeri italiani avranno poi la possibilità di una connessione con molte delle 72 tratte dirette che il vettore offrirà nei prossimi mesi.