Flight to nowhere: il curioso caso dell'aeroporto di Taipei

Tornare a volare è un desiderio di molti e per un gruppo di taiwanesi è stato quanto meno possibile salire nuovamente a bordo di un aereo.

Nessun decollo, soltanto un'idea pensata dall'aeroporto di Taipei per introdurre quella che possiamo definire una nuova normalità, ovvero i protocolli dell'era Covid.



'A flight to nowhere', è questa l'iniziativa che prevede un finto itinerario di viaggio con tanto di check-in, controlli di sicurezza e carta d'imbarco, per testare i protocolli.



Il finto volo è stato messo in palio con una lotteria alla quale hanno partecipato oltre 7mila persone, 60 delle quali hanno avuto modo di entrare nella cabina dell'Airbus A330 di China Airlines. Visto il successo, il tutto si ripeterà nei prossimi giorni con il supporto di EVA Airways. G.G.