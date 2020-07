Volotea, debuttano i nuovi voli da Trieste verso il Sud e le isole

Al debutto le nuove rotte Volotea da Trieste. La compagnia aerea ha inaugurato oggi il volo per Palermo, a cui seguirà, lunedì 6 luglio, l’avvio dei collegamenti per Olbia e Lamezia Terme.

Salgono, così, a 4 le rotte operate dal vettore dall’aeroporto del Friuli Venezia Giulia, da cui è possibile decollare anche alla volta di Napoli.



I nuovi collegamenti da e per Trieste rientrano in un ampio progetto che vede la compagnia impegnata nel consolidare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali in Italia, Francia, Spagna e Grecia, 15 delle quali esclusive. In questi Paesi, inoltre, il vettore punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma.



“Grazie ai nuovi collegamenti, sarà possibile raggiungere ancora più comodamente il Sud Italia - ha commentato Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Scendiamo in pista a Trieste con un poker di destinazioni che siamo certi conquisterà un numero sempre crescente di passeggeri. Allo stesso tempo, ci auguriamo di poter rafforzare il flusso turistico di passeggeri in partenza da Sicilia, Sardegna e Calabria desiderosi di visitare Trieste e il Friuli Venezia Giulia, per un soggiorno alla scoperta di una regione ricchissima di storia, natura e cultura”.