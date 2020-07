L'esperimento Trenitalia: prenotazione obbligatoria anche per i regionali

Sono 1500 i treni regionali su cui Trenitalia ha avviato una sperimentazione per contingentare il numero dei viaggiatori a bordo. I treni oggetto del test prevedono l'acquisto di un biglietto specifico, in vendita finché non si sia raggiunta la capienza massima prevista del 50 o del 100%, a seconda delle regioni. Alcune di esse, infatti, hanno deciso di eliminare i limiti di capienza del 50%.

È il caso di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Puglia, Liguria e province autonome di Trento e Bolzano, che tuttavia mantengono l’obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani.



Sull'app la situazione a bordo

Tornando alla prenotazione obbligatoria sui regionali sull’app sarà possibile controllare in tempo reale la disponibilità di posti sul treno prescelto. Nel caso questo sia sold out, il sistema non permetterà di procedere all’acquisto. Nella nuova app di Trenitalia sono i colori verde, giallo e rosso a mostrare il livello di riempimento e indicare virtualmente il lasciapassare per la prenotazione. Il posto non è assegnato e la prenotazione è gratuita.