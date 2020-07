Aeromexico entra in Chapter 11, i voli proseguono regolari

Si aggiunge anche Aeromexico alla lista delle compagnie aeree che hanno presentato domanda per il Chapter 11 negli Stati Uniti. Si tratta del processo di protezione fallimentare per potere avviare il piano di ristrutturazione senza interrompere le normali operazioni.

Il vettore messicano sta iniziando in queste settimane a rimettere in pista alcuni voli anche se la domanda attualmente rimane molto bassa, considerando che il primo mercato, quello statunitense, è ancora alle prese con la pandemia. Secondo una prima analisi nel corso dell’estate la compagnia non riuscirà ad andare oltre il 30 per cento della normale operativit. E non si fanno per ora previsioni per il futuro.