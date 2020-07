L'appello di S7 Airlines: “Ora corridoi dedicati con la Russia”

“Non far parte della lista verde dell'Ue per noi è devastante e lo dimostra un dato: per l'estate avevamo operazioni programmate da 11 aeroporti italiani, ora non riusciamo a confermare nessuna rotta”. A denunciare l'impasse in cui si trova S7 Airlines è stato il suo country manager Marzio Scamolla, intervenendo a un webinar organizzato dall'aeroporto di Olbia.

Scamolla ha spiegato che, dopo il via libera dell'Europa ai collegamenti da 15 Paesi Extra Ue, ma non a quelli dalla Russia, gli investimenti sul mercato italiano sono a rischio. “Abbiamo pianificato la riapertura di alcuni voli a partire dal primo agosto” ma, ha aggiunto, “se non ci sarà una modifica a livello politico e se non verranno creati dei corridoi dedicati Russia-Italia non riusciremo a confermare nessuna rotta”. A. D. A.