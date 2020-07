Le Nazioni Unite premiano Fiumicino per la sostenibilità

Le Nazioni Unite premiano l’aeroporto di Fiumicino. L’Organizzazione Mondiale del Turismo ha consegnato al Leonardo Da Vinci un riconoscimento per l’impegno di Aeroporti di Roma nell’ambito della sostenibilità.

A consegnare l’attestato all’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, il segretario Generale dell'Unwto, Zurab Pololikashvili, nel corso di una cerimonia alla presenza, tra gli altri, della sottosegretaria al Turismo del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, del direttore Europa Unwto, Alessandra Priante, e del presidente dell'Enac, Nicola Zaccheo.



“Siamo felici che le Nazioni Unite abbiano scelto l'Italia e in particolare il Leonardo da Vinci, che è sempre stato operativo anche in piena emergenza, per il loro tour di rilancio del turismo. Sono convinta che la riapertura delle frontiere internazionali, in aggiunta alla ripresa del turismo nazionale, rappresenti un segnale concreto per la ripartenza del settore, uno degli asset principali della nostra economia”, ha commentato Bonaccorsi.



“La sostenibilità – ha affermato Troncone - è un valore portante e una linea guida delle nostre scelte aziendali: sono onorato di ricevere questo riconoscimento per l’impegno di tutte le persone che lavorano in Adr. Sono anche convinto che questo premio sia ancora più rilevate oggi, dopo un periodo di gravissime difficoltà per il settore turistico e credo che riavviare il turismo in forma responsabile sia una priorità oltre che un dovere morale”.



Con oltre 43 milioni di passeggeri registrati nel 2019, ha aggiunto Zaccheo, l'aeroporto di Fiumicino “è la principale porta d'ingresso in Italia, volano della nostra economia e, ovviamente, del nostro turismo. Questo premio prestigioso evidenzia il ruolo di rilievo internazionale ricoperto dal Leonardo da Vinci e dimostra come sia possibile operare e gestire un aeroporto così complesso nel rispetto della sostenibilità e dell'ambiente. Ci auguriamo sia di buon auspicio alla ripresa del settore che proprio da oggi compie un ulteriore passo verso la normalità, con la riapertura di collegamenti extra Schengen".