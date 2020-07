Isole minori della Sicilia, la denuncia di Federalberghi: “Mancano i collegamenti”

“Sembra davvero di lottare contro i mulini a vento”. Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori Sicilia, parte all’attacco per denunciare la mancanza di collegamenti per le isole minori della Sicilia, che continuano a scarseggiare e creano forti disagi a quei pochi turisti che, malgrado tutti i problemi di quest’anno, vorrebbero recarsi alle Eolie e nelle altre piccole isole della regione.

Nel mirino di Del Bono Liberty Lines, che “tarda a ripristinare l’intero assetto dei collegamenti. In particolare, nelle Eolie, il collegamento con Messina che avrebbe dovuto riprendere già dal 4 giugno con assetto invernale per poi passare a 5 corse con l’orario estivo dal 20 giugno e che risultava, infine, prenotabile solo dal 1° luglio, sembra essere ancora avvolto nel più fitto mistero” dice ancora il presidente.



E questo provoca non pochi disagi, “che si aggiungono ai danni subiti in un periodo di faticosa ripartenza per la nostra economia – aggiunge Del Bono -. L’assenza delle corse su Messina appesantisce il resto dei collegamenti via Milazzo che, anche a causa dei mezzi costretti a viaggiare a capienza ridotta, come già più volte segnalato, risultano del tutto insufficienti in alcuni giorni della settimana. Infine, la mancanza di informazioni certe e di un’adeguata assistenza e alternativa nei casi in cui vengono improvvisamente fatte saltare corse programmate e, addirittura, prenotate aumentano i danni e la frustrazione a carico dell’utenza”.